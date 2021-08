L'Olympique Lyonnais est sur le point de résilier le contrat du défenseur brésilien, pourtant prolongé en mars dernier.

Avec un point en deux matches, Peter Bosz et l'Olympique Lyonnais connaissent un début de saison très décevant. Les Gones ont été humilié ce dimanche par Angers, leader de Ligue 1 après deux journées, avec une lourde défaite illustrant toutes les difficultés de l'OL sur ce début de saison et les nombreux chantiers qui attendent l'ancien technicien de l'Ajax Amsterdam. Le premier d'entre eux est sans aucun conteste : la défense.

En deux matches, face à Brest et Angers, l'Olympique Lyonnais a déjà encaissé quatre buts. Certes, l'OL évoluait sans son meilleur défenseur lors des saisons précédentes, Jason Denayer, mais cela ne suffit pas à expliquer tous les maux du club rhodanien. La défense est apparue particulièrement en difficulté face à Angers, à l'image du deuxième but concédé par l'OL. Un but contre son camp de Marcelo sur une remise pour Anthony Lopes, mal assurée.

Le Brésilien a été particulièrement en difficulté lors de cette lourde défaite face à Angers. Marcelo, buteur contre son camp, aurait pu écoper d'un carton rouge en première période et a multiplié les relances dangereuses lors de cette rencontre. Le défenseur de 34 ans a été mis à mal par le jeune Mohamed-Ali Cho. L'attaquant d'Angers a donné le tournis à son défenseur, affichant sa fébrilité et sa lenteur au grand jour.

Prolongé en mars, viré en septembre ?

Et selon les informations de Foot Mercato, cette performance de Marcelo va laisser des traces. En effet, Foot Mercato avance que la direction de l'Olympique Lyonnais n'a que très peu goûté à la prestation de son défenseur central et serait sur le point de s'en séparer. Une information que Goal est en mesure de confirmer. L'Olympique Lyonnais a purement et simplement décidé de résilier le contrat de Marcelo. Une résiliation à l'amiable est prévue et l'information circule déjà au sein du vestiaire.

Certains joueurs de l'Olympique Lyonnais sont déjà au courant de cette information. Un revirement de situation totale de la part de l'Olympique Lyonnais qui avait décidé de prolonger Marcelo en mars dernier. Le début de saison décevant du Brésilien et la nomination d'un nouveau technicien, Peter Bosz, pourraient être les facteurs ayant changé la donne concernant le futur de l'ancien joueur du Besiktas.

Outre le dossier Marcelo, l'Olympique Lyonnais va devoir se remettre en état de marche et résoudre ces nombreux problèmes. Peter Bosz, qui avait déjà réclamé du renfort il y a quelques jours, va sans aucun doute réitérer sa demande à ses dirigeants pour se donner les moyens de réussir et de redresser la barre au plus vite.