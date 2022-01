OFFICIEL : Lucas Digne rejoint Philippe Coutinho à Aston Villa

Seule l'officialisation se faisait attendre, elle est arrivée ce jeudi matin. Comme annoncé, Aston Villa a conclu un accord estimé à 30 millions d'euros avec Everton pour son latéral gauche français Lucas Digne, devenu indésirable aux yeux de Rafael Benitez cette saison.

Débuts espérés face à Manchester United

L'international tricolore a passé trois ans et demi à Everton après avoir signé en provenance du FC Barcelone durant l'été 2018, participant à 127 matchs toutes compétitions confondues pour le club de la Merseyside. Le joueur de 28 ans a été un joueur clé de l'équipe jusqu'à ce qu'il se brouille publiquement avec l'entraîneur Rafael Benitez en décembre 2021. Chelsea, qui était également intéressé par le Français, a décidé de ne pas faire d'offre officielle.

Comme l'a confirmé GOAL le 12 janvier, Lucas Digne a passé la visite médicale avec Villa après que les deux clubs se soient mis d'accord sur un accord de 30 millions d'euros. L'ancien du PSG et de la Roma pourrait être disponible pour faire ses débuts aux côtés de Philippe Coutinho, prêté par le Barça, lorsque l'équipe de Steven Gerrard affrontera Manchester United en Premier League le 15 janvier. Des débuts en apothéose !

Gerrard ne cache pas sa joie

S'exprimant sur le site officiel de Villa, Gerrard a déclaré au sujet du transfert : "Quand Lucas est devenu disponible, nous avons sauté sur l'occasion de l'amener au club. Signer un joueur de son pedigree et de sa qualité pendant la fenêtre de janvier est un grand ajout à notre équipe et son arrivée m'excite ainsi que tous ceux qui sont associés à Aston Villa", s'est-il félicité. Pour rappel, Digne avait débuté sa carrière dans son pays natal à Lille en 2010 et a passé trois ans au Stade Pierre-Mauroy avant d'être recruté par le Paris Saint-Germain.

L'international français n'a fait que 44 apparitions toutes compétitions confondues pour le PSG et a fini par être vendu à Barcelone pour 17 millions d'euros en 2016 après un prêt à la Roma. Les fans de Villa espèrent qu'il retrouvera son meilleur niveau durant les prochains mois pour tenter de revenir dans le haut du tableau en deuxième partie de saison.