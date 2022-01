OFFICIEL : Lorenzo Insigne jouera bien à Toronto (MLS)

Depuis plusieurs jours, l'idée faisait son chemin. Le deal a finalement été officialisé ce samedi de la part du club de MLS : Lorenzo Insigne, qui avait déjà signé son contrat mardi soir, deviendra bien un joueur du Toronto FC à partir de juillet. C'est le choix de vie d'Insigne, qui, lorsqu'il aura 31 ans en juin, jouera au Canada pendant quatre ans et demi, jusqu'en 2026. Il s'installera dans l'une des villes les plus agréables à vivre du monde pour jouer dans l'une des ligues les plus passionnantes du monde, la MLS nord-américaine, qui ne cesse de s'enrichir de nouvelles équipes.

Le transfert d'Insigne a été confirmé par Toronto

Insigne gagnera une somme très importante pour son expérience canadienne. Selon les rumeurs : plus de dix millions d'euros. En fin de contrat avec Naples en juin prochain, il quittera donc la formation de Campanie après douze ans, entre hauts et bas, victoires, controverses et larmes.

"Le joueur de champ de l'équipe nationale italienne Lorenzo Insigne a signé un pré-contrat pour rejoindre le club pour un contrat de quatre ans à partir du 1er juillet 2022. Il sera ajouté à la liste en tant que joueur désigné en attendant la réception de son certificat national de transfert (ITC)", précise le club.

"Lorenzo a le talent pour changer les matches"

Le président du Toronto FC, Bill Manning, s'est enthousiasmé d'enregistrer une telle arrivée. "C'est un jour historique et passionnant pour notre club. Lorenzo est un attaquant de classe mondiale au sommet de sa carrière. Il a été champion d'Europe avec l'Italie et s'est produit sur les plus grandes scènes pendant sa carrière en club avec Naples. Lorenzo a le talent pour changer les matches. Il joue avec joie et passion, nos fans et supporters vont adorer le voir comme membre de notre équipe", s'est-il félicité.



Pour rappel, Toronto a remporté la MLS en 2017, atteignant les finales en 2016 et 2019. Avec Insigne, l'équipe du capitaine Michael Bradley, adversaire de l'attaquant italien lors de son passage à la Roma et au Chievo, espère retrouver les sommets.