OFFICIEL - Liverpool blinde Andrew Robertson

Après Alisson, Van Dijk, Alexander-Arnold et Fabinho, Liverpool a prolongé Robertson jusqu'en 2026.

Andy Robertson a signé un nouveau contrat à Liverpool qui le gardera à Anfield jusqu'à l'été 2026.

Le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, âgé de 27 ans et auteur de 177 apparitions avec le club, était déjà lié aux Reds pour trois années supplémentaires, mais il a maintenant accepté de prolonger son séjour au-delà de cette date.

Il est devenu la dernière star à s'engager à long terme avec l'équipe de Jurgen Klopp, après Alisson, Fabinho, Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk.

Qu'est-ce qui a été dit ?

Robertson, qui devrait se remettre d'une blessure au ligament de la cheville à temps pour faire sa première apparition en compétition de 2021-22 à domicile contre Chelsea samedi, a déclaré au site officiel des Reds.

« Évidemment, lorsque les négociations ont commencé et qu'il semblait que mon avenir allait être ici à plus long terme que ce qu'il était, alors je pense que ce n'est pas un secret que je suis heureux dans ce club."

"Je veux rester dans ce club aussi longtemps que possible et prolonger mon séjour, c'est toujours un moment heureux pour moi, pour ma famille. Nous sommes installés ici, nous aimons tout de ce club de football et je suis heureux que le voyage continue."

Il a ajouté : "Lorsque vous signez pour un énorme club, je me souviens encore du jour comme si c'était hier quand j'ai signé ici et évidemment vous avez des ambitions de devenir un joueur régulier pour Liverpool, de gagner des trophées pour ce club, de faire tout le reste, mais la façon dont cela s'est passé a été excellente."

"Mais je suis certainement l'un d'entre eux, et je sais que beaucoup de gens dans ce terrain d'entraînement en ce moment sont des gens qui regardent vers l'avant et des gens [qui veulent] créer plus d'histoire. J'espère que les gens se lasseront de moi quand je serai à la retraite et que je pourrai m'asseoir pendant des heures et des heures pour leur raconter toutes ces histoires ! "

"Elles s'accumulent, mais je veux en faire plus, et j'espère que cela commencera dès cette saison. Nous voulons en faire plus, nous voulons apporter, je l'espère, plus de trophées, plus de bonheur à ce club."

"La seule façon d'y parvenir est de travailler dur et d'avoir la même application que nous avons depuis le premier jour."

Qui sera le prochain à prolonger ?

Avec Robertson qui s'engage sur le long terme, l'attention peut maintenant se concentrer sur la conclusion d'autres contrats.

Liverpool a été discret sur le marché des transferts cet été, le défenseur central français Ibrahima Konaté étant la seule recrue notable.

Les Reds n'ont pas chômé et espèrent que d'autres nouvelles positives seront annoncées dans les semaines à venir.

Mohamed Salah est le prochain sur la liste des candidats à un nouveau contrat, les négociations étant en cours avec la superstar égyptienne.

Son contrat actuel doit expirer en 2023 mais, après avoir marqué 126 buts pour Liverpool en 215 apparitions, un accord est en préparation.