Officiel - L'International Champions Cup annulée cet été

C'était une décision attendue, mais elle est désormais officielle : il n'y aura pas d'International Champions Cup cet été. Le tournoi, qui rassemblait lors de chaque préparation plusieurs des plus grands clubs européens en ou aux États-Unis, a donc été reporté à 2021.

Une décision qui a été rendue officielle ce samedi par le biais d'un communiqué de l'organisation. "La santé des joueurs, du personnel, des fans et de toutes les personnes impliquées dans nos jeux est un aspect primordial. Le manque de clarté sur l’avenir des calendriers internationaux de football, avec les ligues et coupes possibles disputées en août, rend l’ICC impossible pour cet été", peut-on notamment lire.

En effet, si la situation évolue positivement et que le football peut reprendre dans les prochains mois, les différents championnats devraient être à pied d'oeuvre en juillet pour aller à leur terme, avant d'enchaîner rapidement sur la saison prochaine.

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs