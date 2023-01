OFFICIEL - Leandro Trossard rejoint Arsenal

L'international belge Leandro Trossard a rejoint Arsenal en provenance de Brighton & Hove Albion pour un contrat à long terme.

L'ailier de 28 ans faisait partie de l'équipe de Belgique lors de la récente Coupe du monde 2022 au Qatar et a fait 24 apparitions pour son pays.

Leandro a commencé sa carrière dans l'académie des jeunes de Genk en 2010, avant d'évoluer rapidement dans l'équipe première. Pendant son séjour à Genk, où il a fait 120 apparitions, Leandro a bénéficié de prêts à Lommel United, Westerlo et OH Leuven au début de sa carrière.

Trossard est un Gunner

En juin 2019, Leandro a signé à Brighton et a fait partie intégrante de l'équipe pendant son séjour chez les Seagulls, faisant 121 apparitions.

Leandro a marqué sept buts lors de ses 16 apparitions en Premier League cette saison, notamment un triplé contre Liverpool à Anfield en octobre. Plus tard le même mois, Leandro a marqué le 100e but de sa carrière en club face à Manchester City en Premier League.

Le directeur sportif Edu a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir conclu la signature de Leandro Trossard. Nous avons un plan et une stratégie clairs pour notre direction, et cela a été un grand effort d'équipe pour amener Leandro au club.

"Leandro est un joueur qui va nous apporter un haut niveau de qualité en attaque. Je sais que Mikel et nos entraîneurs sont impatients de commencer à travailler avec lui. Bienvenue Leandro !"

Le manager Mikel Arteta a ajouté : "C'est un bon travail de la part de tout le monde au club pour compléter la signature de Leandro. C'est un joueur polyvalent avec de grandes capacités techniques, de l'intelligence et une grande expérience en Premier League et au niveau international.

"Leandro renforce notre équipe alors que nous entrons dans la deuxième partie de la saison et nous sommes tous impatients de travailler avec lui. Nous souhaitons la bienvenue à Leandro et à sa famille au Arsenal Football Club."

Leandro pourra sans doute être sélectionné pour le match contre Manchester United dimanche.

Il portera le maillot numéro 19.