Le Wydad Athletic Club a réglé le dossier du retour du milieu de terrain chevronné Ayman El Hassouni dans ses rangs, après l'annonce officielle de la signature d'un contrat le liant au club pour une saison entière, assorti d'une clause permettant de le prolonger d'une année supplémentaire selon des conditions précises convenues entre les deux parties.

Selon les informations rapportées par le site marocain « Al Botola », la direction du club rouge a exprimé sa satisfaction quant au retour d'El Hassouni, soulignant que son riche bagage d'expériences et sa profonde connaissance de la culture et des principes du Wydad constitueront un apport vital pour le dispositif technique tout au long de la nouvelle saison footballistique.

La direction de l'équipe a salué les qualités techniques et les traits de leadership dont fait preuve le joueur, appelés à contribuer à l'élévation du niveau de la performance collective et à porter l'équipe vers la réalisation de ses objectifs sportifs ainsi que la satisfaction de sa large base de supporters.

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de recrutement du Wydad lors du mercato estival actuel, qui vise à enrichir l'effectif de joueurs dotés d'une grande expérience, en prévision des rendez-vous décisifs qui attendent l'équipe sur les plans national et africain lors de la saison à venir.