Officiel : Le Real Madrid prolonge Dani Ceballos

Dani Ceballos a décidé d'accepter l'offre de renouvellement du Real Madrid et restera au club pour quatre saisons supplémentaires.

Le joueur andalou complètera un milieu de terrain anthologique aux côtés de Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouméni et Jude Bellingham.

Le Real Madrid a officiellement annoncé que Dani Ceballos restait et renouvelait son contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2027. En d'autres termes, il a renouvelé son contrat pour quatre saisons. Ainsi, Ceballos, qui a déjà passé six ans au Real Madrid (dont deux en prêt à Arsenal), restera au club pendant 10 ans au total.

Ceballos a été mis en doute toute la saison en raison de son rôle dans l'équipe. Ancelotti lui fait confiance mais la concurrence est rude et il n'obtient que très peu de minutes. Cependant, lorsqu'il a joué, il a montré qu'il était capable d'être important et performant au Real Madrid et les supporters lui ont donné confiance et affection. En fin de compte, il a choisi de rester et de se battre pour une place la saison prochaine.

Communiqué de presse du Real Madrid

Le Real Madrid C. F. et Dani Ceballos ont convenu d'une prolongation de contrat pour le joueur, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2027.

Dani Ceballos a joué 120 matches pour le Real Madrid en quatre saisons, remportant 11 titres : 2 Coupes d'Europe, 3 Coupes du monde des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 1 Liga, 1 Copa del Rey et 2 Supercoupes d'Espagne.

Dani Ceballos a été sélectionné 13 fois par l'Espagne. Il a également été champion d'Europe avec les équipes nationales espagnoles des moins de 19 et 21 ans.