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Officiel : le Real Madrid annonce le départ de son joueur

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Le Real Madrid poursuit la vente de ses jeunes talents

Le Real Madrid a officialisé, ce lundi, le départ de l'un de ses joueurs lors de l'actuel mercato estival, après avoir trouvé un accord avec le club français de Strasbourg.

Le Real Madrid a précisé, dans un communiqué publié sur son site officiel, qu'il avait trouvé un accord avec Strasbourg prévoyant le transfert du jeune défenseur Jacobo Ortega vers les rangs du club français, mettant ainsi fin à son parcours au sein de la forteresse « Santiago Bernabéu » après huit années passées dans l'académie du club merengue.

Jacobo Ortega avait rejoint le Real Madrid en 2018, à l'âge de douze ans, et a gravi les différentes catégories de jeunes du club jusqu'à devenir l'un des éléments les plus en vue de l'équipe des jeunes.

La saison 2025-2026 a été marquée par le sacre du joueur avec l'équipe des Juvenil A en Ligue des champions de la jeunesse, l'une des étapes les plus marquantes de son passage sous le maillot du Real Madrid.

Le club merengue a adressé ses remerciements à Jacobo Ortega pour l'engagement et le dévouement dont il a fait preuve tout au long de sa présence au sein du club, en soulignant que le Real Madrid restera toujours sa maison.

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Le Real Madrid a conclu son communiqué en souhaitant bonne chance à Jacobo Ortega et à sa famille pour cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle avec Strasbourg.

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