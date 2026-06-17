Le Real Madrid a officialisé l’arrivée du Portugais Bernardo Silva en provenance de Manchester City lors du mercato estival en cours.

Selon un communiqué officiel, le club merengue a trouvé un accord avec le milieu offensif, qui s’engagera pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028.

Après plusieurs saisons passées à Manchester City, où il s’est imposé comme un pilier et a remporté de nombreux titres nationaux et continentaux, le milieu offensif rejoint donc la capitale espagnole.

Reconnu comme l’un des meilleurs milieux offensifs européens grâce à sa polyvalence, sa capacité à créer des occasions et son impact statistique, le Portugais apporte une expérience internationale de premier plan.

Sa polyvalence et son expérience devraient immédiatement renforcer l’effectif merengue, alors que le club, sous le deuxième mandat de José Mourinho, vise à s’appuyer sur des joueurs confirmés sur la scène européenne pour aborder la nouvelle saison.

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