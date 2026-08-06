Officiel : le Real Madrid annonce la prolongation du contrat de Vinicius Junior

Le Real Madrid a annoncé, ce jeudi, la prolongation du contrat de sa star brésilienne Vinicius Junior, qui restera avec l'équipe jusqu'au 30 juin 2032.

Le club a indiqué, dans un communiqué publié sur son site officiel, que le Real Madrid et Vinicius étaient parvenus à un accord portant sur la prolongation du contrat du joueur, qui poursuivra ainsi son parcours sous le maillot de l'équipe pour six saisons supplémentaires.

Vinicius avait rejoint le Real Madrid en juillet 2018, en provenance du club brésilien de Flamengo, alors qu'il était âgé de 18 ans. Depuis, il a disputé 375 matchs sous le maillot du club, au cours desquels il a inscrit 128 buts.

Au cours de sa carrière avec les Merengue, le joueur a remporté 14 titres : deux titres en Ligue des champions, trois titres en Coupe du monde des clubs, deux titres en Supercoupe de l'UEFA, trois titres en Liga, un titre en Coupe du Roi et trois titres en Supercoupe d'Espagne.

Le Real Madrid a souligné que Vinicius avait joué un rôle décisif dans ces succès, grâce à ses buts et à ses passes décisives, parmi lesquelles ses réalisations lors des deux finales de Ligue des champions remportées par l'équipe, en 2022 à Paris et en 2024 à Londres.

Le club a également passé en revue les principales récompenses individuelles obtenues par la star brésilienne, puisqu'il a remporté le prix du meilleur joueur du monde décerné par la FIFA, « The Best », en 2024, ainsi que le prix du meilleur joueur du tournoi de la Coupe intercontinentale 2024, celui du meilleur joueur de la Ligue des champions lors de la saison 2023-2024, le Ballon d'or de la Coupe du monde des clubs 2022, en plus du prix du meilleur jeune joueur de la Ligue des champions lors de la saison 2021-2022.

Le communiqué a ajouté que Vinicius avait été retenu dans l'équipe type de la FIFA pour l'année 2024, qu'il avait également figuré à deux reprises dans le FIFA FIFPro World11, au cours des années 2023 et 2024, et qu'il était entré dans l'équipe type de la Ligue des champions lors de trois saisons consécutives.

Le Real Madrid a conclu son communiqué en affirmant que Vinicius Junior était devenu l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, et l'une des figures marquantes de l'une des périodes les plus réussies de l'histoire du club.

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