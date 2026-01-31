OFFICIEL - Le PSG renvoie un titi en prêt

Le dossier a longtemps avancé en coulisses avant de se décanter officiellement. Revenu à Paris après une expérience écourtée à l’étranger, Yoram Zague devait rapidement trouver une nouvelle destination afin de poursuivre sa progression. Dans un contexte de mercato hivernal marqué par des ajustements ciblés, le Paris Saint-Germain a tranché pour l’avenir immédiat de son titi, misant sur un prêt stratégique à l’étranger pour relancer sa dynamique.

Le PSG envoie Yoram Zague au KAS Eupen

De retour au club après la rupture anticipée de son prêt au FC Copenhague, Yoram Zague se retrouvait à la recherche d’un nouveau point de chute pour la seconde partie de saison. Le défenseur de 19 ans, formé au PSG, a finalement pris la direction de la Belgique. Désormais intégré à la galaxie QSG depuis son rachat en décembre, le KAS Eupen a obtenu le prêt de Yoram Zague.

Le club parisien a officialisé l’opération ce samedi soir à travers un communiqué clair : « Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague est prêté au KAS Eupen, sans option d’achat, jusqu’au terme de la saison 2025-2026. Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente deuxième partie de saison à Yoram sous les couleurs du KAS Eupen. » Une nouvelle étape importante dans le parcours de Yoram Zague, appelé à engranger du temps de jeu et de l’expérience loin du Parc des Princes.