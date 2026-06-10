Le FC Barcelone a officialisé la situation de l’Égyptien Hamza Abdelkarim, attaquant de l’Al-Ahly, qui a passé une période en prêt au sein de l’équipe des jeunes du club catalan.

Arrivé en janvier dernier, en provenance d’Al-Ahly, dans le cadre d’un prêt de six mois, l’attaquant est devenu le premier Égyptien à porter le maillot du Barça chez les jeunes.

Bien que son arrivée chez les jeunes Blaugranas ait été retardée par des formalités administratives, il a su, en fin de saison, démontrer son talent et valoir sa place au sein du club catalan.

Barcelone a donc décidé de le récompenser : ce mercredi, Al-Ahly a officialisé, dans un communiqué, la demande du club catalan d’activer la clause d’achat prévue dans le contrat de prêt, afin que le joueur s’installe définitivement en Espagne.

Selon la presse espagnole, Hansi Flick, le technicien de l’équipe première, suit de près le jeune attaquant et envisage de l’intégrer au groupe professionnel lors de la préparation estivale.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation blaugrana, l’attaquant a impressionné par ses qualités techniques et son impact offensif, incitant Flick à l’intégrer aux séances de l’équipe première et à le surveiller de près durant la préparation estivale.

Le jeune attaquant, qui doit prendre part à la Coupe du monde 2026 avec l’Égypte dès demain, entrera dans l’histoire comme le plus jeune joueur égyptien à disputer la compétition.