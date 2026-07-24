Officiel : le calendrier de la Roshn Saudi League dévoilé, avec les dates des matchs au sommet

La Ligue saoudienne de football professionnel a officiellement dévoilé le calendrier de la Saudi Pro League (Roshn) pour la saison 2026-2027, qui débutera le 13 août 2026 et s'achèvera le 29 mai 2027, avec la participation de 18 équipes disputant 306 matchs répartis sur 34 journées.

L'annonce du calendrier de la saison est intervenue à l'issue d'une série de réunions et d'ateliers de travail organisés par la Ligue avec les représentants des clubs, dans le but de présenter le mécanisme d'élaboration du calendrier et de l'agenda sportif, tout en offrant à l'ensemble des clubs la possibilité de formuler leurs remarques et leurs demandes concernant l'enchaînement des matchs et leurs dates, avant l'adoption de la version définitive.

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Lors de l'élaboration du calendrier, la Ligue a tenu compte de l'agenda exceptionnel qui marquera la saison prochaine, avec la participation de huit clubs saoudiens à quatre compétitions extérieures, en parallèle des trêves internationales de la FIFA et des échéances de la sélection saoudienne, sans oublier l'accueil par le Royaume de la Coupe d'Asie 2027, autant d'éléments qui ont imposé d'importants défis dans la répartition des matchs et l'établissement de leurs dates.

Les matchs de la première journée

Jeudi 13/8

Abha - Al-Hazem (à 19h15) - Abha

Al-Shabab - Al-Qadsiah (à 21h00) - Riyad

Al-Diriyah - Al-Ahli (à 21h00) - Riyad

Vendredi 14/8

Neom - Al-Feiha (à 19h50) - Tabouk

Al-Hilal - Al-Faisaly (à 21h00) - Riyad

Al-Ettifaq - Al-Riyadh (à 21h00) - Dammam

Samedi 15/8

Al-Taawoun - Al-Khaleej (à 19h15) - Buraydah

Al-Ittihad - Al-Kholood (à 21h00) - Djeddah

Al-Nassr - Al-Fateh (à 21h00) - Riyad

Le derby de la capitale (Al-Hilal - Al-Nassr)

Match aller : 17e journée (Al-Hilal - Al-Nassr)

Match retour :34e journée et dernière (Al-Nassr - Al-Hilal)

Le derby de la mer / Djeddah (Al-Ittihad - Al-Ahli)

Match aller : 15e journée (Al-Ittihad - Al-Ahli)

Match retour :32e journée (Al-Ahli - Al-Ittihad)

Le Clasico (Al-Hilal - Al-Ittihad)

Match aller : 8e journée (Al-Ittihad - Al-Hilal)

Match retour :25e journée (Al-Hilal - Al-Ittihad)