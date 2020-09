OFFICIEL - Le Bayer Leverkusen confirme le départ de Kai Havertz

Le jeune prodige allemand de 21 ans a quitté le camp d'entraînement de l'Allemagne, le Bayer Leverkusen a confirmé la nouvelle.

va poursuivre son mercato XXL. Les Blues vont frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts dans les prochaines heures en enregistrant la signature du jeune prodige du , Kai Havertz. L'international allemand a quitté le camp d'entraînement de sa sélection nationale ce vendredi au lendemain du match nul contre l' afin d'aller parapher son contrat avec les Blues. Le Bayer Leverkusen a confirmé la nouvelle sur son site officiel.

"J'ai échangé des idées avec Oliver Bierhoff et Joachim Löw ces derniers jours. Je remercie la compréhension de la DFB de la situation particulière du joueur et aussi de nous en tant que club. Nous sommes reconnaissants à l'entraîneur national que Kai puisse désormais régler les choses grâce à notre soutien sur place à Londres", a indiqué Rudi Voller, directeur sportif du club allemand, sur le site du Bayer Leverkusen.

ℹ @kaihavertz29 ist vom @DFB_Team abgereist, um Angelegenheiten für einen möglichen Wechsel zum @ChelseaFC zu klären.



Dieser Schritt erfolgte nach Absprache zwischen #Bayer04 und der @DFB-Führung.https://t.co/ztFAKbeouT — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 4, 2020

Le transfert de Kai Havertz était dans l'air du temps depuis plusieurs jours. Très courtisé, l'international allemand va coûter 80 millions d'euros, plus vingt millions d'euros de bonus à Chelsea. Les Blues, qui étaient les seuls en mesure de s'aligner sur les prétentions du Bayer Leverkusen cet été, ont doublé la concurrence du et du qui envisageaient de passer à l'acte pour l'ailier de 21 ans l'été prochain.

Cette saison, Kai Havertz a brillé et explosé aux yeux du monde avec le Bayer Levekusen. Capable d'évoluer sur les côtés, en soutien de l'attaquant, mais aussi seul devant, l'international allemand était inarrêtable lors de la reprise de la saison de , après le confinement. Au total, Kai Havertz a inscrit douze buts et délivré six passes décisives en trente rencontres de .