Officiel : le Barça surprend ses supporters avec un transfert inattendu

Le FC Barcelone a surpris ses supporters ce samedi en dévoilant sa deuxième recrue destinée à renforcer l'effectif de son équipe féminine en vue de la saison 2026-2027, avec l'annonce de l'arrivée de la gardienne américaine Tyler McCamey, âgée de 24 ans, en provenance du Dallas Trinity, dans le cadre d'un transfert libre.

Le club catalan a confirmé, dans un communiqué officiel, que McCamey, qui a disputé 16 matchs avec son ancienne équipe la saison dernière, procédera à la signature officielle de son nouveau contrat dans les prochains jours au siège du club, en présence du président Joan Laporta et du directeur en charge du football féminin, Xavier Puig.

Ce recrutement intervient quelques jours après l'annonce par le club de l'arrivée de la gardienne néerlandaise Renée van Osten, dans le cadre d'un plan global visant à renforcer le poste de gardien de but avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

La gardienne américaine comble le vide laissé par le départ de Txell Font, dont le contrat avec le Blaugrana a pris fin et qui a rejoint l'équipe féminine de Badalona. L'entraîneur Pere Romeu disposera ainsi de trois gardiennes, à savoir Cata Coll, Gemma Font et la nouvelle venue Tyler McCamey, pour défendre les buts de l'équipe dans les compétitions nationales et continentales.

Ces mouvements rapides sur le marché des transferts reflètent la volonté de la direction du Barça de renforcer la profondeur de l'effectif de l'équipe féminine et de préserver le haut niveau de compétitivité que l'équipe a l'habitude d'afficher ces dernières années.