Le Barça a reçu un coup dur à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison, après que le club a officiellement annoncé la blessure de son joueur suédois Roony Bardghji, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

L'annonce du Barça est venue confirmer les craintes apparues au cours des dernières heures, après que le joueur s'est blessé lors des entraînements de l'équipe, avec de premiers indices sur la gravité de la blessure et la probabilité d'une absence prolongée.

Le club catalan a précisé dans un communiqué publié sur son site officiel que Bardghji subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours, sans préciser la durée de son absence des terrains, dans l'attente de l'opération et d'une évaluation complète de son état.

Le coup est d'autant plus difficile à encaisser pour le joueur suédois que la blessure actuelle est survenue au même genou droit où il avait déjà subi une rupture du ligament croisé antérieur du temps où il évoluait à Copenhague.

Âgé de 20 ans, Bardghji préparait la nouvelle saison avec le Barça, après avoir disputé 28 matchs officiels toutes compétitions confondues avec l'équipe la saison dernière.

Le joueur a disputé 21 matchs en Liga, ainsi que 5 matchs en Ligue des champions, un match en Coupe du Roi et un autre en Supercoupe d'Espagne, inscrivant deux buts et délivrant 4 passes décisives.

Le fait que le joueur ait besoin d'une intervention chirurgicale devrait constituer un coup dur pour ses plans avec le Barça, d'autant que la blessure au ligament croisé nécessite généralement une longue période de convalescence et de rééducation avant un retour à la compétition.

Bardghji faisait partie des joueurs dont l'avenir au Barça faisait l'objet de spéculations durant le mercato estival, lui qui était ouvert à un départ, que ce soit sous la forme d'un prêt ou d'un transfert assorti d'une option de rachat.

Mais cette nouvelle blessure pourrait bouleverser les calculs du joueur et du club, l'accent étant désormais mis sur le processus de convalescence et le retour à la compétition plutôt que sur la recherche d'une nouvelle destination.

La blessure de l'ailier suédois intervient à un moment particulièrement difficile pour le Barça, qui se prépare au lancement de la nouvelle saison, sa perte devenant un coup supplémentaire pour l'équipe avant le début des compétitions officielles.

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