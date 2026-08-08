Barcelone a annoncé la tenue d'un nouveau match amical dans le cadre de son programme de préparation pour la saison prochaine 2026-2027.

Selon le site officiel de Barcelone, l'équipe de Hansi Flick se rendra chez le club suisse de Bâle le dimanche 16 août, à 16h30 heure d'Europe centrale (heure d'été), au St. Jakob-Park, l'un des plus grands stades de football de Suisse.

Après la rencontre amicale face à Birmingham City et le tournoi triangulaire à Udine face à Nottingham Forest et l'Udinese, le match contre Bâle sera la troisième rencontre de l'équipe durant cette période de préparation.

Le dernier match préparatoire avant le coup d'envoi officiel de la saison sera le Trophée Joan Gamper contre Al Ahly d'Égypte, qui verra également la présentation officielle de l'équipe devant ses supporters dans son stade.

Confrontations passées

Barcelone et Bâle se sont affrontés à deux reprises en compétitions officielles, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de la saison 2008-2009.

Le club catalan avait signé une large victoire 5-0 au St. Jakob-Park, avec des buts de Lionel Messi, Sergio Busquets, Bojan Krkic (auteur d'un doublé) et Xavi Hernandez, tandis que le match retour au Camp Nou s'était soldé par un match nul 1-1, avec un nouveau but de Messi.

Avant ces confrontations, Barcelone avait également disputé deux matches en Coupe des villes de foires lors de l'édition 1958-1960, face à une équipe représentant la ville de Bâle.

L'équipe était parvenue à remporter les deux rencontres, après s'être imposée à l'extérieur sur le score de 2-1, avant de conclure le match retour sur le score de 5-2.

Un stade chargé de souvenirs particuliers

La ville de Bâle occupe une place particulière dans l'histoire de Barcelone, puisqu'elle a accueilli le 16 mai 1979 la finale de la Coupe des coupes européenne, qui a vu la victoire du club catalan face au Fortuna Düsseldorf sur le score de 4-3, au terme d'une rencontre inoubliable qui s'est prolongée en prolongation.

Cette victoire a offert à Barcelone son premier grand titre européen, et le match a également connu un soutien populaire sans précédent, après que près de 30 000 supporters de l'équipe se sont rendus en Suisse pour soutenir les joueurs, lors du premier grand déplacement massif des supporters de Barcelone à l'extérieur pour assister à une finale européenne.

Plus de quatre décennies plus tard, Barcelone revient à Bâle, la ville associée à jamais à l'un des chapitres les plus inoubliables de l'histoire du club.