Officiel : le Barça choque ses supporters avec un transfert inattendu

Le FC Barcelone a surpris ses supporters ce samedi en dévoilant sa deuxième recrue destinée à renforcer l'effectif de son équipe féminine en vue de la saison 2026-2027, en annonçant l'arrivée de la gardienne américaine Tyler McCamey, âgée de 24 ans, en provenance du club de Dallas Trinity dans le cadre d'un transfert libre.

Le club catalan a confirmé dans un communiqué officiel que McCamey, qui a disputé 16 matches avec son ancien club la saison dernière, participera à la cérémonie officielle de signature de son nouveau contrat dans les prochains jours au siège du club, en présence du président Joan Laporta et du directeur responsable du football féminin Xavier Puig.

Cette signature intervient quelques jours après l'annonce par le club de l'arrivée de la gardienne néerlandaise Renée van Assten, dans le cadre d'un plan global visant à renforcer le poste de gardien de but avant le début de la nouvelle saison.

La gardienne américaine vient combler le vide laissé par le départ de Txell Font, dont le contrat avec les Blaugrana a pris fin et qui a rejoint l'équipe féminine de Badalona. L'entraîneur Pere Romeu dispose désormais de 3 gardiennes, à savoir Cata Coll, Gemma Font et la nouvelle venue Tyler McCamey, pour garder les cages de l'équipe dans les compétitions nationales et continentales.

Ces mouvements rapides sur le marché des transferts reflètent la volonté de la direction du Barça de renforcer la profondeur de l'effectif de l'équipe féminine et de maintenir le haut niveau de compétitivité que l'équipe a l'habitude d'afficher ces dernières années.