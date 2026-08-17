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Hussein Hamdy

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Officiel : le Barça annonce le transfert de son joueur à l'Ajax

FC Barcelone
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Un nouveau défi

Le FC Barcelone a annoncé le transfert de l'un de ses jeunes espoirs vers l'Ajax lors du mercato estival en cours.

Le Barça a déclaré, dans un communiqué publié sur son compte officiel du réseau « X » : « Jofre Torrents va rejoindre l'Ajax. »

Et d'ajouter : « Le FC Barcelone et l'Ajax sont parvenus à un accord concernant le transfert du défenseur Jofre Torrents vers le club néerlandais. »

Et de conclure : « Le club tient à exprimer sa gratitude à Jofre Torrents pour son engagement, son professionnalisme et sa loyauté durant toutes ces années à défendre le maillot blaugrana, et lui souhaite beaucoup de réussite et de succès dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle. »

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