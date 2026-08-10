Officiel : le Barça annonce le transfert d'Araujo à Liverpool

Le FC Barcelone a annoncé, ce lundi, le transfert de son défenseur Ronald Araujo à Liverpool sous la forme d'un prêt.

Le Barça a déclaré, dans un communiqué publié sur son compte officiel sur le réseau « X » : « Ronald Araujo rejoint le club de Liverpool sous la forme d'un prêt. »

Et d'ajouter : « Le club a trouvé un accord avec Liverpool pour prêter Araujo jusqu'au 30 juin 2027. Bonne chance à toi, Ronald ! »

Dans le même contexte, Liverpool a déclaré, dans son communiqué officiel sur le transfert : « Le club est parvenu à un accord pour engager le défenseur Ronald Araujo sous la forme d'un prêt en provenance de Barcelone durant la saison 2026-2027, sous réserve de l'aboutissement des démarches d'obtention du permis de travail et de la finalisation des procédures de dédouanement international. »

L'international uruguayen chevronné rejoint Liverpool après avoir disputé plus de 200 matchs avec le club catalan en Liga.

Araujo a remporté trois titres en Liga depuis son arrivée à Barcelone en 2018, dont celui de la saison dernière, et il a par ailleurs été nommé capitaine de l'équipe plus tôt cette année.

Araujo, âgé de 27 ans et qui portera le maillot numéro 33, a déclaré dans des propos accordés au site officiel de Liverpool : « J'ai hâte de commencer l'aventure. Je suis vraiment très, très heureux. »

Et d'ajouter : « Je suis enthousiaste d'être ici, dans ce grand club à l'histoire prestigieuse. Je suis impatient de rencontrer mes coéquipiers, impatient de commencer à jouer, et j'ai une grande motivation et j'ai vraiment hâte de démarrer. »

Il a poursuivi : « Je pense que ce transfert était le choix idéal pour moi à ce stade de ma carrière. Je pense que c'était une étape nécessaire pour moi. Et dès que j'ai entendu parler de l'intérêt de Liverpool, les choses ont commencé à aller très, très vite. »

Il a conclu : « Comme je l'ai dit, je suis extrêmement heureux d'être ici et impatient de commencer. Je suis satisfait de l'intérêt que le club a manifesté, et c'était le bon choix au bon moment. »



