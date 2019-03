OFFICIEL - L'AS Roma et Monchi se séparent

Jeudi, l'AS Roma a officialisé le licenciement d'Eusebio Di Francesco, le lendemain de l'élimination concédée contre le FC Porto en huitièmes de finale de la Ligue des champions. "L'AS Rome annonce qu'aujourd'hui (hier) Eusebio di Francesco n'est plus l'entraîneur de l'équipe. Le club le remercie pour le travail effectué sur le banc Giallorosso et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", avait fait savoir le club dans un communiqué.

Et il n'est pas le seul à avoir été sacrifié.

En effet, Monchi, le fameux directeur sporif espagnol a vu l'aventure prendre fin de façon officielle ce vendredi.



Par le biais d'un communiqué, l'AS Roma a ainsi commenté : "L'AS Roma et le directeur sportif Ramon Rodriguez Verdejo, plus communément appelé Monchi, peuvent confirmer que les deux parties sont parvenues à un accord mutuel visant à mettre rapidement un terme à leurs relations professionnelles.



Le club aimerait remercier Monchi pour son travail au club."

AS Roma and Monchi have mutually agreed to bring an early end to their professional relationship.



Monchi: "I would like to thank president Pallotta, the club’s management, staff, players and fans for their support during my time at the club."



Details https://t.co/gKoqvdvX4y pic.twitter.com/jf2wFg0aEo