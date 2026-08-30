Une star de la sélection argentine a rejoint les rangs de Chelsea lors du mercato estival en cours.

Chelsea a annoncé l'arrivée de l'international argentin Emiliano Martínez, gardien d'Aston Villa, dans le cadre d'un nouveau transfert pour le club londonien.

Chelsea a exprimé sa satisfaction d'avoir finalisé le transfert de Martínez, sacré champion du monde avec l'Argentine en 2022.

Le gardien de but âgé de 33 ans a signé un contrat de 3 ans avec Chelsea.

Martínez a déclaré : « Je suis extrêmement heureux d'être dans ce club. Rejoindre Chelsea a été, pour moi et pour ma famille, une décision facile, et je suis très heureux ; j'ai hâte de me mettre au travail.

Il a ajouté : « Je veux réussir ici. Je suis quelqu'un qui veut gagner dans tout ce qu'il entreprend, et je veux apporter cette envie à ce club, car c'est un club qui remporte des titres. Je pense donc qu'il y a une bonne adéquation.

Il a poursuivi : « Je joue avec passion et avec le cœur. Je donnerai 100 % à chaque match et à chaque séance d'entraînement, afin de rendre le club, mes coéquipiers et les supporters fiers. »





Martínez a débuté sa carrière dans le centre de formation d'Independiente, avant de rejoindre Arsenal en août 2010, alors qu'il était âgé de 17 ans.

Martínez a connu plusieurs prêts pour acquérir de l'expérience avec l'équipe première, avant de devenir un joueur titulaire avec Arsenal lors de la saison 2019-2020, où il a débuté les 11 derniers matchs et a été sacré vainqueur de la Coupe d'Angleterre.

Martínez a remporté le Community Shield au début de la saison suivante, avant de rejoindre Aston Villa en septembre 2020.

Martínez s'est imposé durant son passage à Aston Villa comme l'un des meilleurs gardiens de but au monde, disputant 256 matchs avec Aston Villa sur 6 saisons, et remportant la Ligue Europa en mai.

Martínez a disputé son premier match international avec l'Argentine en juin 2021, et est depuis devenu le gardien titulaire de la sélection, disputant 67 matchs internationaux avec son pays.

Martínez a remporté à deux reprises la Copa América avec l'Argentine, en 2021 et 2024, et a également soulevé la Coupe du monde en 2022.

Après ces succès, Martínez a reçu le Trophée Yachine, décerné au meilleur gardien de but au monde, lors des cérémonies du Ballon d'Or 2023 et 2024.



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