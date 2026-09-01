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real madrid barcelonaGetty Images
Hussein Hamdy

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Officiel : la Liga annonce la date du Clasico

Real Madrid
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LaLiga
Espagne

Un sommet à couper le souffle

La Liga a annoncé, ce mardi, la date du Clasico opposant le Barça au Real Madrid lors de la phase aller du championnat.

La Liga a écrit, sur son compte du réseau « X », que le Clasico se déroulera lors de la dixième journée de la compétition au stade « Spotify Camp Nou », le 25 octobre à 21 heures, heure locale.

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Le Barça et le Real Madrid se partagent la tête du classement du championnat espagnol avec 9 points après les trois premières journées, mais le Barça devance son rival à la différence de buts.

Ce match sera le premier Clasico du Portugais José Mourinho lors de son second mandat avec le Real Madrid, tandis que Hansi Flick affiche des statistiques remarquables face au club madrilène lors de ses deux premières saisons au « Spotify Camp Nou ».

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