Officiel : la fédération saoudienne engage le remplaçant de Mario Mitaj

Le club saoudien d'Al-Ittihad a bouclé la signature du latéral gauche Fares Abidi, en provenance de Neom, après avoir finalisé les négociations et trouvé un accord sur les aspects financiers et contractuels de l'opération.

Al-Ittihad a confirmé, dans un communiqué officiel publié sur ses comptes de réseaux sociaux, la conclusion de l'accord au cours des dernières heures, répondant à la demande de l'entraîneur Jens Winzig, qui avait recommandé de recruter le joueur pour renforcer le couloir gauche en remplacement du défunt Mario Mitaj.

Al-Ittihad poursuit ses manœuvres sur le marché des transferts estival afin de renforcer son effectif avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, Abidi ayant devancé plusieurs noms qui étaient sur la table des « Tigres » pour occuper le poste de latéral gauche.

Âgé de 27 ans, Abidi est né dans l'État américain de Californie, où il a débuté sa carrière sur les terrains américains avant de rejoindre le championnat saoudien en 2020 par la porte d'Al-Wehda. Il a ensuite porté les couleurs d'Al-Qadisiya et d'Al-Fayha, avant de rejoindre Neom l'été dernier, disputant 34 matchs avec le club et délivrant 3 passes décisives.