Officiel : la date d'annonce des nommés pour le Ballon d'Or dévoilée

Le Ballon d'Or a officiellement dévoilé la date de l'annonce des listes de nominés pour les différentes catégories de la récompense pour l'année 2026, une étape qui ouvre la voie au lancement d'une nouvelle course vers les plus prestigieux trophées individuels du monde du football.

La récompense a annoncé que le 8 septembre prochain marquera la date du dévoilement des listes restreintes de toutes les catégories, celles-ci devant être annoncées sur le site officiel du Ballon d'Or.

Les listes attendues comprennent 12 catégories différentes, avec en tête le Ballon d'Or masculin et féminin, ainsi que les récompenses du meilleur jeune talent, du meilleur gardien de but, du meilleur entraîneur et du meilleur attaquant, en plus des récompenses du meilleur club masculin et féminin.

Le nombre de nominés dans chaque catégorie se répartit comme suit :

Ballon d'Or masculin : 30 joueurs.

Ballon d'Or féminin : 30 joueuses.

Meilleur jeune talent masculin : 10 joueurs.

Meilleur jeune talent féminin : 5 joueuses.

Meilleur gardien de but masculin : 10 gardiens.

Meilleure gardienne de but féminine : 5 gardiennes.

Meilleur entraîneur masculin : 5 entraîneurs.

Meilleure entraîneuse féminine : 5 entraîneuses.

Meilleur attaquant masculin : 10 attaquants.

Meilleure attaquante féminine : 5 attaquantes.

Meilleur club masculin : 5 clubs.

Meilleur club féminin : 5 clubs.

La cérémonie du Ballon d'Or 2026 est prévue le 26 octobre prochain dans la capitale anglaise, Londres, pour une édition exceptionnelle de la récompense qui célèbre les 70 ans de son lancement.

L'édition de cette année marque le déplacement de la cérémonie du théâtre du Châtelet à Paris, qui a accueilli les cérémonies de la récompense depuis 2019, vers Londres, en hommage au premier joueur sacré du Ballon d'Or de l'histoire, la légende anglaise Sir Stanley Matthews.

Les lauréats seront désignés par un jury international de journalistes spécialisés, chaque votant choisissant les 10 meilleurs joueurs de la liste restreinte, selon des critères de performance individuelle, de réalisations collectives et de titres, ainsi que de fair-play.

Le Français Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain, avait été sacré Ballon d'Or 2025, devançant ses concurrents après une saison exceptionnelle avec le club français.

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