OFFICIEL - La CAF supprime le CHAN

La page se tourne définitivement pour une compétition longtemps présentée comme une vitrine du football local africain. Ce samedi, une annonce majeure est venue bouleverser l’organisation des compétitions continentales. Derrière cette décision, la volonté affichée de réformer en profondeur le calendrier et les priorités du football africain, au nom de l’efficacité sportive et économique. Une rupture assumée, qui marque un tournant stratégique pour la Confédération Africaine de Football.

Le CAF acte la fin du Championnat d’Afrique des Nations

La Confédération Africaine de Football a officiellement annoncé la suppression du CHAN, compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Prenant la parole, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a expliqué les motivations de cette décision structurante. « Notre travail consiste à prendre des décisions qui sont dans l’intérêt du football africain comme la CAN tous les quatre ans », a-t-il d’abord déclaré, confirmant que le CHAN ne correspondait plus aux orientations actuelles de l’instance. Longtemps défendu comme un outil de valorisation des talents locaux, le CHAN n’a pas réussi à atteindre les objectifs espérés sur le plan économique et médiatique, selon la CAF.

Dans la continuité de cette annonce, la CAF a également levé le voile sur le projet appelé à remplacer le CHAN. Patrice Motsepe a été clair sur les raisons financières ayant motivé ce choix : « Le CHAN est un spectacle qui nous fait perdre de l’argent donc avec la Ligue des nations africaines chaque année, il n’y aura plus besoin du CHAN ». À la place, une Ligue des nations africaine sera instaurée. Les 54 nations membres de la CAF s’affronteront par zones durant les fenêtres FIFA, avant une phase finale entre les vainqueurs. Une réforme majeure, censée offrir davantage de compétitivité et de visibilité au football africain.