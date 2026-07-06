Officiel : l’Union officialise ses premiers renforts estivaux

Le club saoudien d’Al-Ittihad a officialisé la signature du joueur Rakan Kaabi, afin de renforcer son équipe première de football dans les mois à venir. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de la direction pour soutenir l’équipe en vue de la nouvelle saison.

Le club a officialisé la nouvelle en publiant sur ses réseaux sociaux une photo du joueur arborant le maillot des Rouge et Blanc, précisant qu’il s’est engagé pour quatre saisons, soit jusqu’en juin 2030.

Le directeur sportif du club, Frank Capello, lui a officiellement souhaité la bienvenue, lui adressant ses vœux de réussite et exprimant l’espoir qu’il apportera sa pierre aux succès futurs.

Le club a souligné dans son communiqué que l’arrivée de Rakan Kaabi s’inscrit dans la stratégie de la direction visant à renforcer l’effectif avec des joueurs capables d’apporter une plus-value technique et de continuer à rivaliser dans les différentes compétitions nationales et continentales.

Lire aussi… Vidéo : les larmes de Ronaldo clôturent sa dernière danse à la Coupe du monde

La direction cherche à reconstruire un effectif compétitif avant le coup d’envoi du nouvel exercice, d’autant que l’édition précédente n’a pas répondu aux attentes des supporters de « l’Amid », impatients de revoir leur équipe lutter sur tous les tableaux.

Le joueur doit rejoindre les entraînements de l’Al-Ittihad dans les prochains jours afin de prendre part à la préparation estivale dirigée par le staff technique et de s’imposer rapidement dans les plans de l’équipe.

Les dirigeants estiment que cette recrue renforcera l’effectif, afin de retrouver l’éclat d’antan et de revenir sur les podiums dans les prochaines années.