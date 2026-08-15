Officiel : l'Inter renforce son effectif avec une nouvelle star de la Premier League

L'Inter Milan, tenant du titre en Serie A, a officiellement finalisé le transfert du latéral international anglais Djed Spence en provenance de Tottenham.

Le joueur de 26 ans a signé un contrat de cinq ans avec les champions de Serie A, qui verseraient des indemnités d'environ 30 millions d'euros (25,6 millions de livres sterling) pour le joueur, selon la BBC.

Spence est le deuxième joueur anglais à rejoindre l'Inter cet été, après John Stones, qui a rallié San Siro à l'issue de son contrat avec Manchester City.

Spence : « L'heure d'un nouveau chapitre »

Spence avait confirmé son transfert plus tôt dans la journée de samedi, en publiant un message d'adieu aux supporters de Tottenham sur ses comptes de réseaux sociaux, où il a écrit : « Un chapitre particulier se termine. Ce fut un sacré voyage, avec beaucoup de souvenirs, de moments et d'expériences que je garderai avec moi pour toujours, en particulier cette soirée à Bilbao. Merci à tous les membres du personnel qui m'ont aidé tout au long du chemin, aux joueurs qui sont devenus une famille et, surtout, merci aux supporters. L'heure d'un nouveau chapitre est venue désormais, mais Tottenham aura toujours une place dans mon cœur. »

Spence a disputé les huit matches de l'Angleterre à la Coupe du monde 2026, où l'équipe de l'entraîneur Thomas Tuchel a terminé à la troisième place. Il a pris part à 44 rencontres avec Tottenham toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-26.

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, avait déclaré en juillet qu'il souhaitait convaincre Spence de rester au club. Spence avait rejoint Tottenham pour 12,5 millions de livres sterling au départ en provenance de Middlesbrough en 2022 et a disputé 85 matches avec le club du nord de Londres, contribuant à leur sacre en Ligue Europa 2024-25.

Il s'agira de la deuxième expérience de Spence en Italie, après un prêt de six mois à Gênes en 2024.