Officiel : l'Atlético signe une cible de Barcelone et d'Arsenal

L'Atlético Madrid a annoncé, ce samedi, la signature d'un défenseur de premier plan lors du mercato estival en cours.

Dans un communiqué officiel, l'Atlético Madrid a indiqué avoir engagé le défenseur argentin Cristian Romero jusqu'à l'été 2031, devenant ainsi la quatrième recrue de l'équipe lors de cette période de transferts, après avoir été la priorité de l'entraîneur Diego Simeone pour renforcer la défense.

L'Atlético Madrid a déboursé près de 40 millions d'euros pour recruter le défenseur argentin, dont 33 millions d'euros comme montant fixe et 7 millions d'euros de bonus, après que Romero a fait ses adieux aux supporters de son club londonien hier, vendredi.

Cristian Romero était déjà devenu une cible de l'Atlético Madrid l'été dernier, mais les exigences financières de Tottenham Hotspur avaient empêché la conclusion du transfert.

Un an plus tard, à l'image de ce qui s'était produit avec David Hancko en 2025, le défenseur argentin rejoint le stade Metropolitano avec l'objectif de devenir l'un des éléments essentiels du projet de Simeone.

L'entraîneur argentin ajoute ainsi à son effectif un joueur d'expérience et de haut niveau, ce qui permettra au club madrilène de retrouver sa solidité défensive.

À noter que Romero figurait parmi les cibles de Barcelone et d'Arsenal avant de choisir de rejoindre les rangs de l'Atlético Madrid.

