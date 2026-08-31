Officiel : l’Ajax se sépare temporairement de Maher Carrizo

L’Ajax prête Maher Carrizo au FC Copenhague jusqu’à la fin de la saison, comme l’a annoncé le club amstellodamois via ses canaux officiels. La nouvelle flottait déjà dans l’air depuis un moment : De Telegraaf et Voetbal Internationaal avaient déjà rapporté plus tôt qu’un accord était imminent.

Avec Viktor Tsygankov, Steven Berghuis et Oliver Edvardsen, le poste d’ailier droit est bien fourni, ce qui permet à Carrizo d’aller engranger de l’expérience ailleurs. Copenhague n’a d’ailleurs négocié aucune option d’achat.

Le talentueux attaquant est arrivé l’hiver dernier en provenance de Vélez Sarsfield pour six millions d’euros. Depuis, il a disputé huit matches avec l’équipe première de l’Ajax, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.

Carrizo est lié à l’Ajax jusqu’à l’été 2030, qui voit toujours un avenir en l’international argentin à dix-huit reprises avec les moins de 20 ans malgré ce prêt.

Le contrat de Berghuis expire à l’issue de cette saison, après quoi Carrizo pourra faire ses preuves à l’Ajax. C’est aussi la principale raison pour laquelle aucune option d’achat n’a été incluse dans l’accord de prêt.

Le grand club danois prend par ailleurs en charge l’intégralité du salaire de Carrizo. L’ailier pourrait faire ses débuts dès jeudi lors du match à domicile, en championnat du Danemark, contre le FC Nordsjaelland.