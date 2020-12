OFFICIEL - Kolasinac retourne à Schalke 04

Lanterne rouge de Bundesliga, Schalke 04 a obtenu le prêt pour six mois de Kolasinac. Le latéral va tenter de sauver son club formateur.

L’année 2020 a été particulièrement difficile dans le monde entier à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus mais a trouvé le moyen de se la rendre encore plus difficile sur le plan sportif. A l’heure de fêter le réveillon du jour de l’an, le club de Gelsenkirchen est sur une triste série de 28 matches sans la moindre victoire en !

«Nous avons travaillé intensivement sur le retour de Sead Kolasinac et sommes vraiment fiers qu'un vrai garçon de Schalke rentre chez lui avec lui», a confié Jochen Schneider, membre du conseil d'administration pour les sports et la communication. "Sead incarne exactement les valeurs qui caractérisent Schalke 04 et qui sont élémentaires dans la lutte pour rester dans la ligue: une volonté irrépressible et un caractère fort."

'Seo' attend également avec impatience son retour à l'Ernst-Kuzorra-Weg: «Je suis heureux et fier de pouvoir porter à nouveau le maillot du FC Schalke 04 à partir de maintenant. Le club est actuellement dans une situation très difficile. Dans les semaines et les mois à venir, je voudrais faire ma part pour que nous obtenions le plus de points possible. Ensemble, nous resterons dans la ligue - j'en suis convaincu à 100%! », a-t-il indiqué, avant de poursuivre ::« J'attends aussi avec impatience de nombreux visages familiers de l'équipe et de leur entourage. Le contact avec le FC Schalke 04 n'a jamais été rompu. Revenir à Gelsenkirchen est une chose qui me tient à cœur. "

Il faut remonter au mois de janvier 2020 pour trouver trace d’une victoire contre le . Le club allemand était alors cinquième de . Une autre époque puisque Schalke pointe désormais à la dernière place du championnat allemand avec six points de retard sur la place de barragiste.

Ayant déjà fait appel à quatre coaches différents depuis le début de la saison, le club de Benjamin Stambouli (ex-PSG) et Amine Harit (ex- ) ont misé sur Christian Gross pour tenter de redresser la barre en 2021. Le nouvel entraîneur peut déjà compter sur une nouvelle recrue. En effet, le club allemand a trouvé un accord avec pour obtenir le prêt de six de Sead Kolasinac.

Le latéral gauche bosniaque (35 sélections) n’a pratiquement pas joué depuis le début de la saison avec les Gunners (9 matches toutes compétitions confondues) a passé sa visite médicale, ce jeudi dans la Rhur et revient dans le club de ses premiers amours avec qui il a fait ses débuts en professionnels en 2012.

En effet, il a accepté de baisser son salaire, dont une partie sera prise en charge par Arsenal, afin de retrouver son club formateur pour l’aider dans son opération maintien. D’après Sport1, Kolasinac sera d’ailleurs le nouveau capitaine du club dès son arrivée. Pas sûr que ce genre de décision ne facilite la cohésion d’équipe…