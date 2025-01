OFFICIEL - Keylor Navas trouve un point de chute

Newell's Old Boys vs Independiente Rivadavia

Libre depuis son départ du PSG, le légendaire gardien de 38 ans a choisi un club surprenant pour poursuivre sa carrière en dehors de l'Europe.

Sans contrat depuis son départ libre du Paris Saint-Germain l’été dernier, le gardien costaricien, Keylor Navas, peut désormais pousser un ouf de soulagement. Après six mois de galère, l’ancien portier du Real Madrid vient de poser ses valises dans un nouveau club. Mais l’homme de 38 ans quitte l’Europe.

Keylor Navas s'installe en Argentine

Après une carrière riche de succès en Europe, Keylor Navas a officiellement trouvé son nouveau challenge. Comme nous l’avions indiqué en début de semaine, l’ancien gardien de Nottingham Forest a décidé de s’engager pour une saison avec le Newell’s Old Boys, en Argentine. Ce choix marque la fin d’un chapitre européen pour le Costaricien, qui avait exploré les terrains de Liga, de Ligue 1 et même de Premier League.

Newell’s Old Boys a officialisé la signature de Navas mercredi via un communiqué vibrant. « Une légende internationale débarque au Parc...encore. Fier d'annoncer que Keylor Navas est le nouveau gardien de Newell's Old Boys. Bienvenue dans votre nouvelle maison ! », a indiqué le club sur ses réseaux sociaux. Cette arrivée renforce l'image d'un club ambitieux et résolument tourné vers l'excellence.

Le choix du club argentin ne serait pas anodin. Lionel Messi, lié au Newell’s Old Boys, aurait suggéré à son ancien coéquipier du PSG de rejoindre l’équipe basée à Rosario. Le gardien a ainsi accepté ce défi unique, continuant d’écrire sa légende.