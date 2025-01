Mercato : Gros retournement de situation pour Keylor Navas

Newell's Old Boys

Keylor Navas semble enfin avoir trouvé un point de chute pour la suite de sa carrière. Une destination inattendue en Amérique du Sud se dessine.

Annoncé ces derniers jours proche d’un transfert au Brésil, et plus précisément du côté de Grêmio, ou encore au sein de Colo Colo au Chili, Keylor Navas aurait finalement pris une toute autre direction. C’est bien en Argentine qu’il devrait poser ses valises, déjouant ainsi les prédictions récentes.

Un nouveau défi en Amérique du Sud

Selon les informations du média argentin Olé, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord avec le Newell’s Old Boys, club basé à Rosario, en Argentine. Une source proche du dossier aurait indiqué : « L’accord est déjà établi. Il ne reste plus qu’à signer le contrat. Il arriverait mercredi ou jeudi en Argentine ». Libre depuis son départ du PSG à l’été dernier, le portier de 38 ans s’apprêterait ainsi à signer pour une durée d’un an avec sa nouvelle équipe, marquant le début d’un défi inédit dans sa riche carrière.

Ce choix marque une étape importante pour le triple vainqueur de la Ligue des champions, qui s’offre l’opportunité de briller dans un championnat différent et toujours très compétitif en Amérique du Sud.