Mercato OM, les deux officialisations attendues ce mercredi

L’Olympique de Marseille va officialiser deux nouvelles relatives au mercato estival, ce mercredi.

Le mercato estival a commencé depuis quelques jours en France. Après avoir signé son nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille se concentre désormais sur le recrutement de nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe. Deux nouvelles sont attendues dans le club phocéen, ce mardi.

De Zerbi déjà à l’œuvre à La Commanderie

Pour ce marché des transferts estival, l’Olympique de Marseille va libérer plusieurs joueurs de son effectif pour en attirer d’autres. L’objectif reste le retour le plus rapidement possible en Coupe d’Europe. Alors que Jean Onana et Joaquin Correa sont retournés respectivement à Besiktas et à l’Inter Milan, Leonardo Balerdi, quant à lui, est associé à la Serie A italienne.

Un départ est également évoqué pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui aurait accepté de signer en faveur d’Al-Shabab en Arabie Saoudite. Si Roberto De Zerbi s’est déjà mis au travail avant son arrivée dans le Sud de la France, le technicien italien a misé sur plusieurs de ses compatriotes. L’ancien coach de Sassuolo a ciblé dont Andrea Colpani, Manuel Locatelli ou encore Gaetano Castrovilli. La nouvelle cible de l’OM est le milieu de terrain argentin de l’Inter Milan, Valentin Carboni.

Deux officialisations ce mardi

Si l’OM a déjà annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Ismaël Koné, qui va rejoindre le Vélodrome après la Copa America, d’autres joueurs pourraient venir avant le jeune canadien. Ce mardi, Lilian Brassier a passé sa visite médicale pour devenir nouveau joueur de l’OM. Le défenseur brestois est déjà à Marseille.

Selon les informations de la presse marseillaise, l’ancien du Stade Rennais va être officialisé par l’OM, ce mercredi 3 juillet 2024. Le défenseur central de 24 ans devrait signer un contrat de cinq ans avec les Phocéens. Dans le même temps, Marseille devrait officialiser le départ du Sénégalais Iliman Ndiaye ce même jour. Le Lion de la Téranga signerait en faveur d’Everton FC en Premier League.