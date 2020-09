OFFICIEL - Florentino Luis prêté à Monaco

Le jeune milieu de terrain (21 ans) du Benfica Lisbonne est prêté au club de la Principauté sans option d'achat.

Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de son ex-directeur sportif Antero Henrique, Florentino Luis va bien débarquer en . En effet, le milieu défensif portugais de 21 ans, appartenant à , était attendu ce jeudi à afin d'y passer sa visite médicale. Ce vendredi, le club de la Principauté a officialisé le prêt du jeune espoir du football portugais pour la saison 2020-2021.

Un prêt payant de 2 millions d'euros, sans option d'achat

"L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature sous forme de prêt de Florentino Luis, international Espoir portugais de 21 ans. Pur produit du centre de formation du Benfica, le milieu de terrain défensif a effectué toutes ses classes au sein du club lisboète jusqu’à effectuer ses grands débuts en Nos (D1 Portugaise) en 2018/19 et disputer 11 rencontres, lors de cette même saison synonyme de titre de champion", a indiqué le club dans son communiqué.

L’AS Monaco a obtenu le prêt de l’athlétique milieu de terrain portugais du Benfica, Florentino Luis.



-------



👉 https://t.co/4Pw0eIzgCL#WelcomeToMonaco 🇲🇨 pic.twitter.com/OZ2mSHS9Ob — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 25, 2020

Comme annoncé par RMC, le jeune espoir, apparu à 18 reprises toutes compétitions confondues la saison dernière, arrive sur le Rocher sous la forme d'un prêt. Si aucune option d'achat n'a été assortie, les Monégasques ont, selon nos informations, déboursé deux millions d'euros dans l'opération.

"Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco et de connaître ma première expérience à l’étranger. Cette nouvelle étape représente pour moi une formidable opportunité de découvrir un nouvel horizon footballistique dans l’un des cinq grands championnats européens mais aussi et surtout de poursuivre ma progression au sein d’un club à l’ambition et à l’exigence élevées", a confessé le milieu de terrain portugais sur le site officiel de l'ASM

Plus d'équipes

Paul Mitchell est fier de son coup en recrutant Florentino Luis : "Florentino correspond en tous points au profil de joueur que nous recherchions afin d’apporter une concurrence encore plus forte au milieu de terrain. Ses qualités athlétiques et son agressivité dans les duels constitueront autant d’atouts supplémentaires que nous sommes heureux de mettre à la disposition du groupe de Niko Kovac".