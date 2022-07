Officiel : Eriksen rejoint Manchester United

C'est officiel : après un passage à Brentford, Eriksen a rejoint les Red Devils à Old Trafford.

Après avoir été libéré par l'Inter après avoir été équipé d'un défibrillateur, Eriksen a signé un contrat à court terme avec Brentford en janvier 2022 et a rejoint les Red Devils à Old Trafford.

Le milieu de terrain de 30 ans rejoint Man Utd en tant qu'agent libre, aucune prolongation de ses conditions à Brentford n'ayant été convenue.

Les Red Devils lui ont offert un contrat de trois ans, qui devrait le mener jusqu'à l'été 2025.

"Manchester United est un club spécial, et je suis impatient de commencer", a déclaré Eriksen sur le site Internet du club.

"J'ai eu le privilège de jouer à Old Trafford de nombreuses fois, mais le faire sous le maillot rouge de United sera un sentiment incroyable.

"J'ai vu le travail d'Erik à l'Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son équipe mettent en œuvre chaque jour. Il est clair que c'est un entraîneur fantastique. Après avoir parlé avec lui et en avoir appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l'équipe joue, je suis encore plus enthousiaste pour l'avenir.

"J'ai toujours de grandes ambitions dans le jeu, il y a énormément de choses que je sais que je peux réaliser, et c'est l'endroit parfait pour continuer mon voyage."

L'article continue ci-dessous

United a fait son choix pour Eriksen après l'avoir vu faire un retour impressionnant à la compétition dans le football anglais.

Malgré son manque de temps de jeu et deux ans après son transfert de Tottenham à l'Inter, le joueur de classe s'est parfaitement adapté à la vie en Premier League, comme s'il n'avait jamais été absent.