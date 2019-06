Officiel - Eric Hély quitte le FCSM pour rejoindre Lyon

Éric Hély (54 ans), directeur du centre de formation de Sochaux depuis 2014, débarque officiellement à Lyon.

C'est officiel. Comme nous vous l'annonçions ce jeudi, Eric Hély, le directeur du centre de formation du , quitte le FCSM pour rejoindre l'académie de l'Olympique Lyonnais.

"Je voulais un nouveau défi, une nouvelle expérience. Je recherchais un Top Club pour ça et j'ai cette opportunité avec l'OL", a estimé l'intressé sur les ondes de Bleu Belfort-Montbéliard, lui qui se targue d'avoir laissé "le centre dans un bon état".

"C'est vrai que le contexte à Sochaux était compliqué mais voilà à mon âge, je voulais m'offrir un nouveau challenge, quelque chose de neuf", a-t-il encore confié.

Passé par Sochaux, Brest et en tant que joueur dans les années 80, Éric Hély a remporté la Coupe Gambardella comme entraîneur en 2007 et 2015 avec Sochaux. Il a également entraîné la réserve puis l'équipe première en 2012-2013 et en 2015, en duo avec Omar Daf.