OFFICIEL - Emerson Royal (Betis) est la 3ème recrue du FC Barcelone

Le Barça a exercé son droit de faire revenir Emerson Royal, prêté au Betis ces deux dernières saisons. Montant de l'opération : 9 millions d'euros.

Selon les déclarations du principal intéressé, ce n'était plus qu'une question de temps. Ce mercredi, c'est désormais officiel : le FC Barcelone enregistre l'arrivée d'Emerson Royal pour la saison prochaine. Le Brésilien était prêté au Betis Séville ces deux dernières saisons. Il va donc venir garnir les rangs de l'équipe entraînée par Ronald Koeman.

Le club catalan a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel. "Le FC Barcelone a informé le Real Betis Balompié qu'il exerçait son droit de faire revenir Emerson Royal à partir du 1er juillet après deux saisons de prêt au club andalou", écrit le Barça, qui enregistre déjà sa 3ème recrue, après les signatures d'Eric Garcia et de Sergio Aguero.

Une opération qui s'élève à 9 millions d'euros

"Né à São Paulo, au Brésil, le 14 janvier 1999, Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, plus connu sous le nom d'Emerson Royal, est un arrière droit qui participera à la prochaine Copa América avec l'équipe nationale brésilienne. Le défenseur apportera du rythme et une dimension offensive à l'aile droite puisque le Brésilien a marqué cinq buts et créé 10 passes décisives avec le Betis, le club dans lequel il a joué depuis qu'un accord à trois a été conclu impliquant l'Atletico Mineiro en janvier 2019", ajoute Barcelone.

Pour rappel, Goal était en mesure de confirmer que Barcelone avait informé le Betis de son intention d'activer son option de 9 millions d'euros. C'est chose faite. Emerson Royal est donc sous contrat avec le Barça jusqu'en 2024, et les Catalans devront verser 20% d'un éventuel futur transfert à leurs homologues andalous.

Déterminé à s'imposer chez les pensionnaires du Camp Nou, Emerson avait du mal à dissimuler son impatience face à la presse, il y a de cela quelques jours. "Je suis content, c'est un club pour lequel je rêve de jouer depuis que j'ai commencé dans le football. Être reconnu comme ça est une grande chose pour moi, chaque joueur veut jouer pour Barcelone. Je veux y aller et montrer ce que je peux faire et m'établir à ma position", avait-il déclaré. À lui de laisser place aux actes, dans une équipe en totale reconstruction.