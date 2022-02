OFFICIEL : Dele Alli rejoint Everton au bout du mercato

Une grande page de la carrière de Dele Alli se tourne. Le milieu de terrain de Tottenham rejoindra le nouvel entraîneur des Toffees, Frank Lampard, à Goodison Park. Le transfert de Dele Alli à Everton, le jour de la clôture du mercato, sera d'une valeur de 12 millions d'euros. L'international anglais de 25 ans fait l'objet de nombreuses spéculations depuis un certain temps, ses problèmes de blessures l'ayant freiné dans le nord de Londres ces dernières années.

Dele Alli à la relance

Mais il a maintenant obtenu un nouveau départ, Dele Alli espérant retrouver son étincelle sur les bords de la Mersey et prouver qu'il n'est pas un joueur en déclin. "Everton a signé le milieu de terrain Dele Alli en provenance de Tottenham Hotspur pour un contrat de deux ans et demi jusqu'à fin juin 2024", a confirmé Everton sur le site officiel du club. "L'international anglais, qui a joué 269 fois et marqué 67 buts pour les Spurs après son arrivée en février 2015, est le premier ajout permanent du nouveau manager d'Everton Frank Lampard - après un prêt de Donny van de Beek de Manchester United le dernier jour de la fenêtre de transfert de janvier."

Everton : les premiers mots de Franck Lampard

L'international anglais a délivré ses premiers mots après son transfert chez les Toffees : "Je suis ravi d'avoir signé pour Everton, un énorme club avec une grande fanbase et une grande histoire. Je suis impatient de commencer et j'ai hâte de disputer mon premier match sous le maillot d'Everton. Je suis impatient d'aider l'équipe et d'avoir l'opportunité de travailler avec le nouveau manager Frank Lampard."

Des débuts canons et une perte de vitesse

Tottenham avait recruté Dele Alli en provenance de MK Dons en février 2015. Il avait terminé cette saison en League One avant de faire un grand saut professionnel en Premier League. Dele Alli avait frappé fort en tant que joueur des Spurs pour sa première saison, avec 10 buts au compteur au cours de sa première campagne. Il s'est ensuite imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain buteurs du football anglais, avec 22 buts enregistrés en 2016-17 et 14 la saison suivante.

La reconnaissance internationale est venue à lui, avec 37 sélections pour les Three Lions, lui qui a participé à l'Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018. La suite a été compliquée pour Alli et il n'a pas réussi à marquer dix buts ou plus au cours de chacune des trois dernières saisons. Il a également eu plus de mal à être régulièrement titulaire à Tottenham, avec des entraîneurs comme José Mourinho et Antonio Conte qui n'ont pas été convaincus par ce qu'un espoir autrefois en vogue avait à offrir. Les capacités d'Alli ne sont pas remises en cause et Everton pense pouvoir le relancer.

Les Toffees sont à la recherche de plus de créativité dans leur onze de départ, avec une aide nécessaire pour des joueurs comme Richarlison et Dominic Calvert-Lewin dans le dernier tiers. Le nouvel entraîneur des Toffees, Lampard, sait de quoi Alli est capable, pour l'avoir observé de près au fil des ans. Il a été taillé dans le même moule en tant que joueur, et il n'y a pas de meilleur mentor lorsqu'il s'agit de marquer des buts depuis le milieu de terrain. Le transfert d'Alli du nord de Londres vers le nord-ouest du pays sera gratuit dans un premier temps, les Toffees versant 11 millions d'euros une fois qu'il aura fait 20 apparitions. Il a signé un contrat de deux ans et demi, qui le mènera jusqu'à l'été 2024.