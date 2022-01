Everton : les premiers mots de Franck Lampard

L'ancien milieu de terrain anglais a accepté un contrat de deux ans et demi - jusqu'en juin 2024 - et prendra en charge le match de quatrième tour de la FA Cup contre Brentford à Goodison Park le samedi 5 février.

Lampard débarque à Everton

"C'est un immense honneur pour moi de représenter et de diriger un club de la taille et de la tradition d'Everton et je suis très excité", a déclaré Lampard à evertontv.

"J'ai toujours eu un grand sentiment lorsque j'ai joué contre Everton.

"Il y a certains clubs en Angleterre où, lorsque vous entrez dans le stade, vous pouvez ressentir la passion que les fans ont pour leur équipe.

"C'est très intense. "J'ai trouvé cela difficile quand c'était contre moi et je suis très impatient de représenter cela de leur côté [des supporters]. Je vais apporter la même passion qu'ils donnent lorsqu'ils regardent leur équipe.

"Je pense qu'Everton est un club unique dans le sens où l'on peut vraiment comprendre ce que les fans veulent voir. La première chose qu'ils veulent, c'est de la combativité et de l'envie et cela doit toujours être notre ligne de conduite.

"Je savais que je devais travailler excessivement dur [en tant que joueur] pour essayer d'être le meilleur possible. Je suis le même en tant que manager et je veux voir cela dans mon équipe.