OFFICIEL : Declan Rice rejoint Arsenal !

Arsenal a finalisé la signature de Declan Rice en provenance de West Ham, pour un montant de 105 millions de livres sterling.

Arsenal a remporté la bataille contre Manchester City pour recruter le milieu de terrain anglais, obtenant sa signature pour environ 105 millions de livres sterling (137 millions de dollars). Rice devient la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal après neuf années passées à West Ham.

"Nous sommes très heureux que Declan nous rejoigne", a déclaré Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal. "C'est un joueur extrêmement doué, qui évolue à un haut niveau en Premier League et en Angleterre depuis plusieurs saisons. Declan apporte une qualité indéniable au club et c'est un talent exceptionnel qui a le potentiel pour réussir ici.

"Declan a une grande expérience de la Premier League à seulement 24 ans. Il a été capitaine d'une très bonne équipe de West Ham et, comme nous l'avons tous vu, il a récemment soulevé un trophée européen. Les responsabilités et le rôle qu'il a assumés sont très impressionnants et nous sommes très heureux qu'il nous rejoigne".

Les Gunners accueillent Rice et le défenseur Jurrien Timber au sein du club, qui poursuit sa préparation d'avant-saison.