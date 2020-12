OFFICIEL – Christian Gourcuff n'est plus l'entraîneur du FC Nantes

Le FC Nantes a annoncé ce mardi 8 décembre la fin de la collaboration avec son entraîneur Christian Gourcuff.

Avec une série de quatre matches sans victoire, dont deux défaites lors des deux dernières journées (3-1 à Marseille puis 4-0 à domicile contre ), Christian Gourcuff (65 ans) se savait menacé puisque son président, Waldemar Kita, ne fait jamais preuve de patience avec ses entraîneurs.

Et ce mardi, le FC a officialisé le départ de Christian Gourcuff tout en salut son travail effectué à la tête du club : « Le FC Nantes et Christian Gourcuff ont décidé de mettre un terme à leur collaboration à compter d'aujourd'hui. Le Club tient sincèrement à remercier le technicien breton pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite. »

Le FC Nantes et Christian Gourcuff ont décidé de mettre un terme à leur collaboration à compter d'aujourd'hui.



Le Club tient sincèrement à remercier le technicien breton pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite. — FC Nantes (@FCNantes) December 8, 2020

Si le nom du Suisse Alain Weiler circule depuis plusieurs jours pour succéder à Christian Gourcuff, le club nantais a annoncé que l'entraîneur-adjoint Patrick Collot allait assurer l'intérim : « Dès aujourd'hui, l'effectif professionnel sera sous les ordres de Patrick Collot, entraîneur adjoint sous Vahid Halilhodzic puis Christian Gourcuff, qui assurera l'intérim. Il sera assisté dans cette mission par les membres de l'actuel staff technique. »

Dès aujourd’hui, l'effectif professionnel sera sous les ordres de Patrick Collot, entraîneur adjoint sous Vahid Halilhodzic puis Christian Gourcuff, qui assurera l'intérim. Il sera assisté dans cette mission par les membres de l'actuel staff technique. pic.twitter.com/bWTdCMAgXF — FC Nantes (@FCNantes) December 8, 2020

Patrick Collot devrait donc officier lors de la rencontre de entre le FC Nantes et le FCO, qui aura lieu ce dimanche 13 décembre, à 15h00.

Christian Gourcuff était arrivé au FC Nantes en août 2019 et avait mené les Canaris à la treizième place du championnat 2019-2020. Un championnat qui n'était pas allé à son terme en raison de la pandémie du Covid-19.

Avec le départ de Christian Gourcuff, Waldemar Kita, président du FC Nantes, vient de se séparer de son quatorzième entraîneur depuis sa prise de fonction en août 2007.