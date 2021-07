OFFICIEL - Cengiz Under prêté à l’OM

L’ailier international turc Cengiz Under vient de s’engager en faveur de l’OM dans le cadre d’un prêt.

L’Olympique Marseille tient sa quatrième recrue de l’intersaison. Après l’Américain Konrad De La Fuente, le Brésilien Gerson et le transfert définitif de l’Argentin Balerdi, le club phocéen a mis la main sur le jeune milieu offensif turc Cengiz Under. Ce dernier débarque de l’AS Rome dans le cadre d’un prêt.

Le prix d’achat fixé à 8,4M€ en 2022

Les Giallorossi ont cédé leur joueur à titre temporaire, mais avec une option d’achat incluse dans le deal. Celle-ci est de l’ordre de 8,4M€ et elle pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions. Le prêt est payant, pouvant aller jusqu’à 500000€. Et en cas de transfert définitif puis d’une revente dans le futur, Marseille aura à verser 20% de l’indemnité à la Louve.

Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi 😁🇹🇷



┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈

┈┈┈┈▕╭▅╮╭▅╮▏┈┈┈

┈▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┈

╭━╮ @cengizunder ╭━╮

┃┳╯ ┈est Olympien┈ ╰┳┃

┃┣▏ ┈┈ 🔵⚪ ┈┈┈▕┫┃

╰▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏╯ pic.twitter.com/zvepYCKgEd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021

Cengiz Under (23 ans) était arrivé dans la cité phocéenne samedi afin de passer sa visite médicale. Tout s’est déroulé comme prévu et il a pu ensuite parapher son bail et poser avec Pablo Longoria, le président du club. Dans son annonce officielle, l’OM a dévoilé le joueur avec son nouveau maillot, floqué du numéro 17.

Under ne sera pas le premier turc à jouer avec l’équipe première de l’OM. Yusuf Sari avait connu cet honneur en 2017/2018. A noter que dans le championnat français, il retrouve trois de ses compatriotes. Yazici, Yilmaz et Celik, qui évoluent du côté du LOSC.

Under pour faire oublier Thauvin

Du côté du Vélodrome, Under remplace poste pour poste Florian Thauvin. Au vu de ses qualités et aussi de son expérience, puisqu’il a déjà joué en Serie A et en Premier League, cet ex-prodige d’Istanbul Basaksehir suscite beaucoup d’attentes chez les supporters olympiens. Il tentera de se montrer à la hauteur, et faire oublier accessoirement son passage décevant chez les Foxes.

Le mercato marseillais ne devrait pas s’arrêter avec ce renfort. D’autres joueurs sont pressentis pour venir intégrer la formation de Jorge Sampaoli et non des moindres. Pau Lopez, le coéquipier d’Under à la Roma, devrait débarquer pour concurrencer Steve Mandanda au poste de gardien. William Saliba et Matéo Guendouzi, deux jeunes espoirs français, sont aussi sur le point de rejoindre les Olympiens, comme révélé par Goal précédemment.