OFFICIEL - Carlos Soler rejoint le PSG

Carlos Soler est désormais officiellement un nouveau joueur du PSG.

Le club parisien a accéléré les négociations à la fin du marché.

Valence reçoit 18 millions d'euros pour le transfert plus deux autres en option, un montant que l'actionnaire principal Peter Lim a jugé suffisant compte tenu du fait que le milieu de terrain de Valence n'avait plus qu'un an de contrat. En plus de la volonté du joueur de quitter le club, Valence devait également payer les échéances de la signature de Gonçalo Guedes.

La prolongation du contrat de Carlos Soler a été bloquée il y a huit mois après une offre faite par le président de l'époque, Anil Murthy, à ses agents pour 6 millions bruts par saison.

Le joueur a exigé 4 millions nets et, bien que Valence ait accepté d'analyser la contre-offre et de répondre, les dirigeants Che ont laissé l'affaire en suspens. Au fur et à mesure que les mois passaient sans que la question soit abordée, Soler s'éloignait. Il est désormais un joueur parisien.