OFFICIEL : Caqueret prolonge à l'OL jusqu'en 2026

Son contrat arrivait à son terme en juin 2023. Il vient d'être prolongé de trois saisons, ce mercredi. Formé chez les Gones et très courtisé, le jeune milieu de terrain (22 ans) Maxence Caqueret a officiellement paraphé un nouveau bail en faveur de l'Olympique Lyonnais.

Caqueret prolonge jusqu'en 2026

L'OL l'a annoncé en milieu d'après-midi, satisfait de voir son jeune talent poursuivre l'aventure sur les bords du Rhône. "L'Olympique Lyonnais se réjouit du choix de Maxence Caqueret, sollicité par de nombreux clubs, qui a souhaité s'inscrire dans la durée avec son club formateur afin de franchir un nouveau palier", s'est ainsi félicité le club tricolore.

Depuis deux ans, l'OL s'était recentré sur l'éclosion de ses jeunes joueurs après quelque peu perdu cette identité suite au départ de la génération Lacazette, Fekir, Tolisso. Maxence Caqueret fait partie de cette nouvelle génération et va donc s'inscrire sur la durée à Lyon. Jean-Michel Aulas, le président du club, n'avait pas caché son souhait de prolonger les jeunes pépites issues du centre de formation lyonnais. Mais pas à n'importe quel prix.

Aulas voulait "absolument qu'il reste"

"C’est le symbole de la jeunesse triomphante de l’Académie. Je lui ai dit que j’en fais un point d’honneur qu’il reste et qu’il devienne le capitaine avec ses valeurs et son état d’esprit de l’OL. C’est un garçon intelligent avec des agents intelligents. On ne prolongera pas Maxence Caqueret à n'importe quel prix, mais on veut absolument qu'il reste", avait-il confié en début d'année 2022. Sa volonté a été entendue, pour le grand bonheur des supporters du club.