OFFICIEL : Bruno Irles succède à Laurent Batlles à l'ESTAC

À Troyes, l'année 2021 s'était terminée par une grosse surprise. En effet, l'aventure entre l'ESTAC et son entraîneur Laurent Batlles s'était officiellement terminée le 30 décembre dernier. Champion de Ligue 2 la saison dernière, le club de l'Aube pointe à la 15ème place de Ligue 1 à la mi-saison, avec 17 points au compteur. Les promus troyens ne comptent qu'une maigre unité d'avance sur Metz, 18ème et barragiste. Laurent Batlles en a fait les frais.





"Maximiser les chances de maintien"





"L’ESTAC et son entraîneur, Laurent Batlles ont décidé, ce jour, de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord et en bonne intelligence. Au terme de nombreux échanges, constructifs et bienveillants, il a en effet été convenu de poursuivre la saison en suivant des trajectoires différentes. Avec pour objectif de donner un nouvel élan au groupe avant d’aborder la phase retour, cette décision stratégique forte vise à préserver toutes les parties et à maximiser les chances de maintien", avait précisé le club français, qui débute l'année 2022 sous le signe du renouveau. Ce lundi, Bruno Irles a officiellement été nommé.



"L'ESTAC et Bruno Irles ont conclu, ce lundi, un accord intrônisant le technicien français à la tête de l'équipe professionnelle. L'ancien défenseur de l'AS Monaco, pourra s'appuyer sur ses différentes expériences au haut niveau, pour mener à bien l'opération maintien des Bleu & Blanc", a en effet annoncé le club de l'Aube via un communiqué officiel publié ce jour.



PSG : Lionel Messi testé positif au Covid



"Après avoir pris place sur le banc de Quevilly la saison passée, Bruno Irles rejoint l'Aube. En adéquation avec le projet de jeu et les ambitions défendues par l'ESTAC et le City Football Group, l'entraîneur français a pour objectif de maintenir l'ESTAC dans l'élite du football français. Le technicien dirigera sa première séance d'entraînement ce lundi 3 janvier, à 15h (huis clos)", précise ensuite l'ESTAC. Prochaine échéance : un déplacement à Montpellier.