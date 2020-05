OFFICIEL - Brest : Magnetti prolonge son contrat

Le milieu de terrain du Stade Brestois a prolongé son aventure avec le club breton. Il est désormais engagé jusqu'en juin 2024.

Quatorzième de , Brest a assuré son maintien pour la saison prochaine dans l'élite du football français et s'assure désormais de conserver ses joueurs pour la saison prochaine. Après avoir prolongé les contrats de HIanga’a Mbock et Gautier Larsonneur, le a annoncé la prolongation de son milieu de terrain, Hugo Magnetti. Arrivé en 2017 à Brest, le milieu de terrain qui fêtera ses 22 ans la semaine prochaine s'est engagé jusqu'en juin 2024.

Gregory Lorenzi, directeur sportif de Brest, s'est fécilité de la décision du joueur : "Hugo est un jeune joueur qui a fait plusieurs apparitions dans l’équipe cette saison et a montré de belles choses. On est dans l’esprit de vouloir conserver nos éléments prometteurs, on a donc anticipé sur son contrat pour préparer l’avenir avec des jeunes comme lui. Hugo a prouvé qu’il pouvait être au niveau sur des bouts de matches, ses apports ont souvent été judicieux, et on pense qu’il a la capacité pour pouvoir s’imposer sur le long terme. Il a en tout cas progressé dans l’utilisation du ballon, c’est mieux qu’auparavant où il voulait trop le porter. Il peut sentir la confiance du staff et j’ai cru voir qu’il était content de ça".

"Quand Olivier Dall’Oglio est arrivé, les cartes ont été rebattues"

Dans un entretien accordé au site du Stade Brestois, Hugo Magnetti a affiché sa satisfaction de s'engager avec le club breton sur le moyen terme : "C’est le travail qui est récompensé, c’est une fierté aussi de poursuivre l’aventure avec le Stade Brestois. Ça va me permettre de continuer à travailler dans un état d’esprit serein et d’essayer d’engranger des minutes de jeu durant ces prochaines saisons. Le travail, je pense, et sans doute aussi mes performances. Même quand je n’étais pas dans les plans, que je n’étais pas pris dans le groupe, j’ai continué à bosser, j’ai gardé une bonne mentalité. Le plus important dans une équipe, c’est d’avoir un état d’esprit irréprochable, qu’on joue ou pas".

Le milieu de terrain se sent bien à Brest et a remercié Olivier Dall’Oglio qui lui a fait confiance : "Je m’y suis habitué et je m’y plais. Dès que je suis arrivé, j’ai senti la chaleur des gens. On a la chance d’être dans une ville où on aime aussi beaucoup le foot. Le climat, je m’y suis fait, et aujourd’hui je suis très épanoui ici. Jean-Marc Furlan m’a beaucoup fait progresser mais ne m’a pas donné réellement ma chance. Quand Olivier Dall’Oglio est arrivé, les cartes ont été rebattues, c’était alors à nous de montrer ce qu’on savait faire. J’ai su avec le temps le conquérir et il m’a fait de plus en plus confiance, m’a donné du temps de jeu. J’ai essayé de lui rendre ça sur le terrain".