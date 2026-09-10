Officiel : Botafogo annonce la signature de Hakim Ziyech

Le club brésilien de Botafogo a officialisé, ce jeudi, la signature de la star marocaine Hakim Ziyech dans le cadre d'un transfert libre, avec un contrat courant jusqu'à la fin de l'année 2028. Le « Lion de l'Atlas » entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière, cette fois sur les pelouses brésiliennes.

Botafogo a dévoilé, via son compte officiel sur la plateforme « X », l'arrivée de Ziyech, le décrivant comme un joueur qui a brillé lors de la Coupe du monde et a remporté de nombreux titres en Europe, tout en annonçant sa signature avec l'équipe jusqu'à la fin de l'année 2028.

L'annonce officielle est intervenue quelques heures après l'arrivée du joueur de 33 ans dans la ville de Rio de Janeiro, où il a été accueilli par le directeur sportif du club, Léo Coelho, avant de bénéficier d'un accueil populaire chaleureux à l'extérieur de l'aéroport international de Galeão. Des dizaines de supporters de Botafogo s'y sont rassemblés en scandant des slogans dédiés à la star marocaine, dont « Salam Alaykoum » en arabe, une scène qui a suscité une large réaction.

Ziyech avait exprimé son enthousiasme à l'idée de vivre cette nouvelle expérience dès son arrivée au Brésil, affirmant que jouer là-bas était l'un de ses rêves. Il a déclaré à la chaîne officielle de Botafogo : « Tout s'est bien passé. Le voyage a été un peu long, mais il a été agréable. Je suis très enthousiaste. C'est ma première visite au Brésil, mais cela a toujours fait partie de mes souhaits, et c'est désormais une réalité. »

Il a ajouté : « Le Brésil est numéro 1 dans le monde du football. C'est un mode de vie ici, quelque chose qui touche mon cœur et que j'ai hâte de découvrir. »

Ziyech affiche un parcours bien rempli sur les pelouses européennes, ayant porté les couleurs de l'Ajax aux Pays-Bas, de Chelsea en Angleterre et de Galatasaray en Turquie. Il a également été l'une des grandes stars de la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2022, lorsqu'il a contribué à mener les « Lions de l'Atlas » à la quatrième place, avant de vivre une courte expérience avec le Wydad marocain, puis de rejoindre Botafogo au Brésil.