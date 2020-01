OFFICIEL - Bordeaux recrute Ruben Pardo

Les Girondins de Bordeaux viennent d’accueillir dans ses rangs le milieu espagnol Ruben Pardo.

Ruben Pardo, un milieu relayeur espagnol de 27 ans, a rejoint les rangs de lors du dernier jour du mercato. Il évoluait du côté de la cette saison.

[Transfert] Ruben Pardo s'engage jusqu'en 2022 avec les Marine et Blanc ! #MercatoFCGB

Pardo s’est engagé pour une durée de deux ans et demi avec les Marine et Blanc. En terre aquitaine, il tentera de marcher sur les pas d’Albert Riera et Albert Celades, les autres milieux espagnols passés par le club au scrapulaire.

Numériquement, Pardo remplace Aurélien Tchouaméni, qui s’est engagé la veille avec l’AS . Même si les deux éléments n’ont pas le même profil.